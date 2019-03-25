Son Dakika Haberleri: TESK'ten İstihdam İçin "Tek Teşvik Sistemi" Önerisi

TESK'ten İstihdam İçin "Tek Teşvik Sistemi" Önerisi

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıt dışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek adına 18 çeşit teşvik verildiğini belirterek, tek ve basit bir teşvik sisteminin uygulanması gerektiğini ifade etti.

TESK'ten İstihdam İçin
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıt dışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek adına 18 çeşit teşvik verildiğini belirterek, tek ve basit bir teşvik sisteminin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, her yeni teşvik uygulamasının bir öncekinden daha karışık ve uygulanmasının zor olduğunu öne sürdü.

Kayıt dışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek için 18 çeşit teşvik verildiğini kaydeden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"18 istihdam teşvikini ne işveren ne de işçiler tam olarak biliyor. Kayıtlı istihdamı artırmak istiyorsak tek ve basit bir teşvik sistemi getirilmeli ve bu şekilde istihdamın üzerindeki mali yükler azaltılmalı. Kadın istihdamı, engelli istihdamı, genç istihdamı, ilave istihdam, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin istihdamı gibi çok çeşitli ve karmaşık bir teşvik yerine, bu teşviklerden yararlananlar için indirimi yüzde 5,10,15 gibi farklı oranlarda artıran tek bir teşvik sistemi getirilmeli. Böyle bir teşvik sisteminin sonuçları, hem işveren hem işçi hem de devlet için çok daha olumlu olacaktır."

Palandöken, Türkiye'nin sabit sermaye yatırımlarını artırabilmesi için istihdamın üzerindeki yüklerin hafifletilmesinin önemine değinerek, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı çalışmalar sayesinde, son yıllarda kayıt dışı istihdamın büyük ölçüde azaldığının altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:17 Kaynak: AA

Türkiye, Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf Türkiye'yi Kasıp Kavuran Natalia Oreiro'dan Putin'e Çağrı: Rus Vatandaşı Olmak İstiyorum Ünlü Ritim ve Saz Sanatçısı Atilla Mayda Hayatını Kaybetti 2018 Yılı İşsizlik Oranı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten İstihdam İçin "Tek Teşvik Sistemi" Önerisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]