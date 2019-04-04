Son Dakika Haberleri: Tesla Hisseleri Beklenti Altında Teslimat Etkisiyle Yüzde 10 Düştü

Tesla Hisseleri Beklenti Altında Teslimat Etkisiyle Yüzde 10 Düştü

1 saat önce

– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla'nın, yılın ilk çeyreğinde 76 bin araç olan beklentinin altında kalarak 63 bin araç teslimatı yapıldığını duyurmasının ardından şirket hisseleri yüzde 10'dan fazla düştü.

Tesla Hisseleri Beklenti Altında Teslimat Etkisiyle Yüzde 10 Düştü, System.String[]
ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla'nın, yılın ilk çeyreğinde 76 bin araç olan beklentinin altında kalarak 63 bin araç teslimatı yapıldığını duyurmasının ardından şirket hisseleri yüzde 10'dan fazla düştü.

Tesla açıklamasında şirketin ilk çeyrekte yaklaşık olarak 77 bin 100 araç ürettiği fakat araçların teslimatında beklentinin altında kalındığı belirtilirken, söz konusu duruma bağlı olarak şirketin ilk çeyrekte gelirlerinin de beklentinin altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde teslimatta beklentinin altında kalınmasına rağmen Tesla açıklamasında, 2019'da toplam 360 bin araçla 400 bin araç arasında teslimat yapılacağı sözü tekrarlandı ve 2018'in son çeyreğinde Avrupa ve Çin'den gelen yüksek talebin etkisiyle şu an 10 bin 600 aracın müşterilere teslimat aşamasında olduğu belirtildi. Söz konusu açıklamada ayrıca, teslimattaki en önemli güçlüklerden birinin de şirketin dünyanın her yerine araç teslim etmeye çalışırken, söz konusu araçların San Fransisco'da yer alan tek bir fabrikada üretilmesi olduğu vurgulandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:35 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Söz, Nicola Tesla, Ekonomi
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