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Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı
6 saat önce
Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı.
Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı.
Cybertruck'un teknik özellikleri neler? Ne zaman ve ne kadara satılacak?
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:27
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