Son Dakika Haberleri: Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı
Son Dakika Dünya Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı - Son Dakika Dünya

Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı

6 saat önce

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı.

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Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı.

Cybertruck'un teknik özellikleri neler? Ne zaman ve ne kadara satılacak?

Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı

Nicola Tesla, Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:27 
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