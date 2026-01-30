Tesla, Shanghai'da 2.000 Megapack Üretti - Son Dakika
30.01.2026 12:45
Tesla, Shanghai'daki mega fabrikasında 2.000'den fazla Megapack bataryası üretti, ihracata odaklandı.

SHANGHAİ, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, 2025'te enerji depolama bataryalarının üretimine odaklanan Shanghai'daki mega fabrikada 2.000'den fazla Megapack ticari enerji depolama batarya sistemi üretti.

Megapack enerji bataryalarının büyük bölümünün ihracat için üretildiğini kaydeden şirket, sevkiyatların Avrupa ve Avustralya'nın aralarında bulunduğu pazarlara yapıldığını söyledi.

Çin'in (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı'nda bulunan tesis, Şubat 2025'te resmi olarak üretime geçmişti.

Tesla'nın Shanghai'daki ikinci büyük tesisi olan ve ABD dışında bu türdeki ilk tesis olma özelliğini taşıyan mega fabrika, şirketin Çin'deki yatırımlarını derinleştirdiğini gösteriyor.

Tesla, Çin'deki ilk fabrikası olan giga fabrikayı 2019 yılında ülkenin finans merkezi olan Shanghai'da inşa etmişti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Shanghai, İhracat, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
