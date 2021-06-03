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Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı - Son Dakika

Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı

03.06.2021 16:12
Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı, System.String[]

Türk savunma sanayisindeki zırhlı kara aracı üreticileri, son zamanlarda Afrika'da kazandıkları ihalelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Kenya tarafından açılan 118 zırhlı araç alım ihalesini Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden biri olan Katmerciler kazandı. Şirketin söz konusu teslimatı 2 yıl içinde tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin geliştirdiği zırhlı muharebe araçları Afrika'da yeni ihracat başarılarına imza atıyor. Bu kapsamda son olarak Katmerciler, Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 zırhlı araç alım ihalesinin şirketin uhdesinde kaldığını duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme ve benzeri prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TESLİMAT İKİ YILDA TAMAMLANACAK

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, savunma sanayisine yönelik projelerin uzun soluklu olduğunu ve Kenya'ya yönelik çalışmaların yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü belirtti. Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın bütün Afrika'da kabul gördüğünü dile getiren Katmerci, Afrika pazarındaki genişlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Katmerci, "Farklı pazarlarda da çalışmalarımız var. Savunma sanayisinde ihracat sabır işi. En az 1,5-2 yıl emek harcıyorsunuz sonunda ya oluyor ya olmuyor. Kenya'daki süreç istediğimiz gibi oldu. Bunun prosedür tarafları var. Şu anda işi imzalıyoruz. Bundan sonra finansal çalışmalar yapılacak sonrasında toplam tutar bildirilip işe başlanacak." dedi.

Kenya'nın, zırhlı araçlarını ihraç ettikleri 3'üncü ülke olduğunu belirten Katmerci, araçların teslimatını yaklaşık 2 yılda tamamlamayı hedefledikleri dile getirdi. Katmerci, "Takip ettiğimiz işler var. Araçlarımız Afrika'da kullanıldıkça, bilinirliği arttıkça ihracat haberleri artacaktır diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

YENİ ARAÇ VE KENYA'NIN HIZIR 4x4'Ü İLK KEZ TANITILACAK

Furkan Katmerci, ağustos ayında düzenlenecek 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda meskun mahalde görev yapmak üzere mevcut araçlardan daha küçük boyutlarda yeni bir aracı ilk kez sergileyeceklerini bildirdi. Katmerci, ayrıca Hızır'ın Kenya'da görev yapacak versiyonunun da Fuar'da görücüye çıkacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında geçen yıl cirolarını yüzde 30 artırdıklarını, ihracatlarını yüzde 85 seviyesine getirdiklerini anlatan Katmerci, "Döviz kazandırıcı faaliyetlere devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaları ülkeye katma değer, istihdam, ihracat olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Her koşulda şirketimizi sağlıklı şekilde büyütüyoruz." dedi.

Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı

İhracat, Afrika, Kenya, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı - Son Dakika Ekonomi


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