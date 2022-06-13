Tespit edilen yeni kara delik tartışma yarattı! - Son Dakika
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Tespit edilen yeni kara delik tartışma yarattı!

13.06.2022 15:40
Tespit edilen yeni kara delik tartışma yarattı!

Gökbilimciler son bulgularında yakaladıkları cismin bir nötron yıldızı ya da kendi başına sürüklenen bir kara delik olduğuna inanıyor.

Kara delikler çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan büyük kütleli bir gök cisimleridir. Bu esrarengiz cisimler ilk kez birkaç yıl önce fotoğraflandı. Galaksinin daha uzak köşelerinde ise farklı şekil ve çeşitlerde oluşumlar olduğuna inanılıyor. Gezen kara delikler de bunlardan bir tanesi.

Bilim insanları bu gök cismi konusunda ikiye bölündü

Gökbilimciler son bulgularında yakaladıkları cismin bir nötron yıldızı ya da kendi başına sürüklenen bir kara delik olduğuna inanıyor. Kütleçekimsel mikro mercekleme adı verilen yöntemle görüntülenen cisim için henüz net bir karar verilmiş değil.

Türk bilim insanı tarihe geçti: Galaksimizdeki kara delik ilk kez görüntülendi!

California Üniversitesi, Berkeley astronomi profesörü Jessica Lu yeni bulgular hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu, yerçekimi mikro mercekleme ile keşfedilen ilk serbest yüzen kara delik veya nötron yıldızı. Mikro mercekleme ile bu yalnız ve kompakt nesneleri inceleyip tartabiliyoruz. Sanırım karanlık nesnelerin başka bir şekilde görülmesini sağlayan yeni bir pencere açtık.

Tespit edilen yeni kara delik tartışma yarattı!

Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden başka bir ekip ise bu cismin kesinlikle bir kara delik olduğu inancında. Nesnenin kütlesini hesaplayan bilim insanları nötron yıldızı seçeneğini ortadan kaldırıyor. Ancak iki farklı ekip henüz fikir birliğinde bulunmuş değil.

Bu gökcisminin 1.6 ila 7.1 güneş kütlesi arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu aralığın alt tarafında cismin nötron yıldızı olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Gökcisminin kütlesinin aralığın üst tarafında olması ise kara deliğe işaret ediyor.

Tespit edilen yeni kara delik tartışma yarattı!

MOA-2011-BLG-191 ve OGLE-2011-BLG-0462 olarak adlandırılan cisim Dünya'dan yaklaşık olarka 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu esrarengiz gökcisminin gizeminin yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. Hubble Uzay Teleskobu yakın zamanda bu cisim hakkında daha detaylı bir gözlem yapacak.

Yeni gök cismi hakkında yakın zamanda daha net bir ifadenin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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