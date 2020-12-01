Test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

Test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta karantinaya alındı
01.12.2020 14:22
ZONGULDAK'ta, koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde karantinada olması gerekirken valiliğe giden Sinan Tonkaz (50), Hayat Eve Sığar (HES) sorgusunda tespit edilerek, yurda yerleştirildi.
ZONGULDAK'ta, koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde karantinada olması gerekirken valiliğe giden Sinan Tonkaz (50), Hayat Eve Sığar (HES) sorgusunda tespit edilerek, yurda yerleştirildi.
Zonguldak Valiliği binasına sabah saatlerinde gelen Sinan Tonkaz'ın, HES kodu sorgusunda Covid-19 testi yaptırdığı ancak sonucu belli olmadan dışarı çıktığı tespit edildi. Durum filyasyon ekiplerine bildirildi. Kısa sürede gelen ekip, Sinan Tonkaz'a süreci evde geçirmesi gerekirken dışarı çıktığını ve bu durumda yurda yerleştirileceği bilgisini verdi. Polis ekipleri de Tonkaz hakkında tutanak tutarak adli işlem başlattı. Sinan Tonkaz, ambulansa alınarak, test sonucu çıkana kadar karantinaya alınacağı yurda götürüldü.
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