iPhone 14 Pro'nun kamera puanı açıklandı! - Son Dakika
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iPhone 14 Pro'nun kamera puanı açıklandı!

30.09.2022 16:14
iPhone 14 Pro'nun kamera puanı açıklandı!

Testleriyle tanınmış DXOMARK, iPhone 14 Pro modelinin kamera puanını açıkladı. İşte iPhone 14 Pro'nun kamera puanı!

Apple, eylül ayı başında yeni iPhone 14 modellerini tanıttı. İddialı modellerden biri olmayı başaran iPhone 14 Pro ise şimdi tanınmış test platformu DXOMARK'tan geçti. Testte modele, kamera testi yapıldı. DXOMARK uzmanlarına göre iPhone 14 Pro, dünyanın en iyi kameralı telefonu olmayı başaramadı. İşte detaylar!

iPhone 14 Pro, kamera testinden 146 puan aldı

Testleriyle tanınmış olan DXOMARK, sonunda merakla beklenen iPhone 14 Pro modeline kamera testi yaptı. Bununla birlikte model, gelen telefon sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Yeni nesil 48 Megapiksel ana kamerası olan iPhone 14 Pro, yalnızca bir puanla ikinci sıraya düştü.

iPhone 14 Pro'nun kamera puanı açıklandı!

Honor Magic 4 Ultimate modelinin 147 puanla bir numarada yer aldığı listede iPhone 14 Pro, 146 puan aldı. Kıyaslama açısından ise iPhone 13 Pro Max'in aynı değerlendirmede 141 puan aldığını da hatırlatmak gerekiyor.

Apple'ın iPhone 14 planları tutmadı!

iPhone 14 Pro, genel sıralamada ikinci sırada yer almasına rağmen, video çekiminde ilk sırada olmayı başardı. Söz konusu video çekimi olduğu zaman modelin 149 puan aldığını görüyoruz. Sonuç olarak bakıldığında iPhone 14 Pro, video kalitesi açısından en iyi sırada yer alıyor.

Bunlarla birlikte DXOMARK, iPhone 14 Pro değerlendirmesinde modelin artılarını ve eksilerini listeledi. Liste ise şu şekilde:

Artıları

Hem fotoğrafta hem de videoda canlı renkler, doğru cilt tonları

Hem fotoğrafta hem de videoda geniş dinamik aralık, mükemmel kontrast

Hem fotoğrafta hem de videoda yüksek oranda ayrıntı

Hem fotoğrafta hem de videoda mükemmel otomatik odaklanma

Yüzlerde iyi ayrıntılarla hoş simüle edilmiş bokeh efekti

Yakın ve orta mesafede yüksek kaliteli fotoğraf ve video yakınlaştırma

Mükemmel video stabilizasyonu

iPhone 14 Pro'nun kamera puanı açıklandı!

Eksileri

İç mekan fotoğraflarında parlaklık gürültüsü

Gökyüzünde ara sıra vurgu kırpma

Fotoğraflarda ve videolarda konuların etrafında dolaşmak

Karışık ışıkta çekilen fotoğraflarda ara sıra beyaz dengesi değişiyor

Genel olarak teste bakıldığı zaman iPhone 14 Pro, son derece güvenilir ve tutarlı bir telefon olarak değerlendiriliyor. Ayrıca fotoğraf ve video açısından da olumlu yönlerin daha fazla olduğunu görmek mümkün.

Peki, siz iPhone 14 Pro kamera testi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 Pro'nun kamera puanı açıklandı! - Son Dakika

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