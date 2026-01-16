Texas'ta Kübalı Tutuklu Asfiksiyle Öldü

ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Bliss Askeri Üssü'nde yer alan "Camp East Montana" gözaltı merkezinde 3 Ocak'ta hayatını kaybeden 55 yaşındaki Kübalı tutuklu Geraldo Lunas Campos'un ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre "boyun ve göğüs bölgesine uygulanan baskıya bağlı asfiksi" olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Washington Post (WP) gazetesinin haberinde, 3 Ocak'ta Texas'taki gözaltı merkezinde hayatını kaybeden Campos'un ölüm nedenine ilişkin iddialar yer aldı.

Campos'un kızının yerel adli tıp kurumunun bir çalışanıyla yaptığı görüşmenin ses kaydına ulaşan WP'nin haberinde, Campos'un ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre "boyun ve göğüs bölgesine uygulanan baskıya bağlı asfiksi" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Söz konusu durum Campos'un boynuna ve göğsüne uygulanan basınç yüzünden yeterli oksijen alamadığı anlamına gelirken, toksikoloji raporunun sonuçlarına bağlı olarak ölümünün muhtemelen başka birinin eylemleri sonucu meydana geldiği şeklinde kayda geçeceğine işaret edildi.

Gardiyanlarla arbede yaşanmış

Campos'un ölümüne şahit olduğunu iddia eden bir diğer tutuklu Santos Jesus Flores ise WP'ye yaptığı açıklamada, en az 5 gardiyanın Campos'la boğuştuğunu aktardı.

Gardiyanların Campos'u "boğduğunu" gördüğünü söyleyen Flores, "(Campos) Defalarca 'Nefes alamıyorum' dedi. Ondan sonra da sesini duymadık." ifadelerini kullandı.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin ise Campos'un intihar girişiminde bulunduğunu söyleyerek, "Bunun üzerine yaşanan arbede sırasında Campos nefes almayı durdurdu ve bilincini kaybetti. Sağlık ekipleri, Campos'un hayata dönmesi için defalarca müdahalede bulundu ancak olay yerinde hayatını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) tarafından 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Kübalı tutuklu Geraldo Lunas Campos'un "Camp East Montana" gözaltı merkezinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, Campos'un yaşadığı "sağlık sorununun" ardından hayatını kaybettiği ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

"Camp East Montana" gözaltı merkezi

ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Bliss Askeri Üssü'nde yer alan "Camp East Montana" gözaltı merkezi, daha önce de "ihlal" iddialarıyla gündeme gelmişti.

Washington Post gazetesinin 16 Eylül 2025'te elde ettiği denetim raporunda, Camp East Montana'da bazı düzensiz göçmenlerin tıbbi durumlarının uygun şekilde takip edilemediği ve tedaviden mahrum kaldığı, gardiyanların ve gözaltındakilerin güvenliğini sağlamak için temel prosedürler bulunmadığı aktarılmıştı.

Gözaltındaki birçok kişinin haftalarca avukatlarıyla iletişim kurma, davaları hakkında bilgi edinme veya şikayette bulunma hakkını kullanamadığına işaret edilen raporda, tesiste 50 günde en az 60 ihlalin belirlendiği vurgulanmıştı.