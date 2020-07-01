TFF 1. Lig: Altay: 3 Osmanlıspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altay: 3 Osmanlıspor: 0

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

15. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında, Tatos'un pasıyla çizgiye inen Turgut Doğan Şahin, topu ceza sahası içine çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Avcı, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Erhan Kartal ceza sahası için topu ortaladı. Osmanlıspor kalecisi Mele topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada gol pozisyonunda sakatlanan kaleci Mele yerine oyuna ikinci kaleci Ahmet Türkaslan dahil oldu.

47. dakikada orta alanda rakibinden topu kapan Tatos, sağ kanatta hareketlenen Turgut Doğan Şahin'e pas attı. Topu ceza sahası önüne kadar süren Turgut Doğan Şahin, ceza sahası içinde bekleyen Paixao'ya yerden pas verdi ve Paixao tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

64. dakikada sağ kanattan yüklenen Osmanlıspor'da Mertan Öztürk'ün ceza sahası içine yaptığı ortada topa kafa vuruşu yapan Todorovic'in vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.

69. dakikada gelişen Altay atağında Kerim Avcı kaleye şut atarken top kaleci Ahmet Türkaslan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Paixao tekrar şu attı ancak top az farkla auta çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx (Murat Uslu dk. 52 xx), İbrahim Öztürk xx, Cenk Özkacar xx Doğa İşeri xx, Yılmaz Özeren xx (Segbefia dk. 76 x), Kerim Avcı xxx(Hakan Demirci dk. 76 x), Tatos xx (Tavares dk. 52 x), Putsila xx, Turgut Doğan Şahin xxx, Paixao xxx (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 83 ')

Yedekler: Emre Koyuncu, Alhassan, Kutay Yokuşlu, Kazımcan Karataş, Arda Gezer

Teknik Sorumlu: Sabahattin Yenilmez

Osmanlıspor: Mele ' (Ahmet Türkaslan dk. 36 xx), Ali Ülgen xx, Mehmet Yiğit xx, Tunahan Keskin xx, Ali İyican x, Atakan Çankaya xx, Blagojevic xx, Halil İbrahim Esen x (İlhami Nas dk. 75 x), Okan Deniz x (Mertan Öztürk dk. 46 x), Todorovic x (Berkay Demir dk. 75 x), Ayuk x (Batuhan Yılmaz dk. 87 ?)

Yedekler: Oğuz Yıldırım, Doğukan Efe

Teknik Direktör: Ali Güneş

Goller: Kerim Avcı (dk. 15), Mele (dk. 32 k.k), Paixao (dk. 47) (Altay)

Sarı Kartlar: Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Murat Uslu (Altay) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altay: 3 Osmanlıspor: 0 - Son Dakika Spor
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