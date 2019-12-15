TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Bursaspor: 0

32. dakikada ceza sahasına giren Atakan'ın şutunda kaleci Çağlar topu iki hamlede kontrol etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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