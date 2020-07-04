TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 Altınordu: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 Altınordu: 0

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşan Bursaspor, müsabakadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşan Bursaspor, müsabakadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

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Maçtan dakikalar

12. dakikada Okan Derici'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu güçlükle kornere gönderdi.

34. dakikada Altınordu'da Furkan Çil'in sert vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba sağına gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

45+1. dakikada ceza sahası içerisine doğru gönderilen topta Özer Hurmacı, bekletmeden topu Kubilay'a aktardı. Kubilay'ın altıpas noktası yakınlarından dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.

50. dakikada orta alandaki mücadelede rakibi Batuhan Kırdaroğlu ile sert mücadeleye giren Tayfur Bingöl, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Pozisyonun ardından ayak bileğinin kırıldığı öğrenilen Batuhan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

69. dakikada Abdullahi Shehu, sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden ortaladı. Recep Aydın kontrolünün ardından sakladığı topu müsait durumdaki Abdou Razack Traore'ye aktardı. Traore ceza yayının hemen gerisinden yaptığı düzgün bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk'ün sağından ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xx, Ali Can Alp xx, Gökhan Barcın xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xxx, Tayfur Bingöl x, Mamadou Diarra xxx, Anıl Karaer xxx, Kerem Can Akyüz xx, Abdullahi Shehu xxx, Burak Altıparmak x, (Aykut Akgün dk. 78 ?), Abdou Razack Traore xxx (Sedat Dursun dk. 78 x), Özer Hurmacı x (Recep Aydın dk. 58 x), Burak Kapacak x (Emirhan Aydoğan dk. 90 ?), Kubilay Kanatsızkuş x (Yevgen Seleznov dk. 46 x)

Yedekler: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Selçuk Şahin, Ali Akman

Teknik Direktör: İrfan Buz

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Furkan Çil xx, Sinan Osmanoğlu x, Ravil Tagir x, Ufuk Budak x (Ali Yaşar dk. 76 x), Oğulcan Ülgün xx, Okan Derici xx (Burak İnce dk. 76 x), Hüsamettin Yener xx) (Hüseyin Atakan Üner dk. 60 x), Muhammed Mert x, Batuhan Kırdaroğlu xx, (Metehan Mimaroğlu dk. 51 x), Yasin Ozan x (Kemal Rüzgar dk. 76 x)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Yusuf Arslan, Taha Takır, Berkay Samancı, Muzaffer Kocaer

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Abdou Razack Traore (dk. 69) (Bursaspor)

Kırmızı Kart: Tayfur Bingöl (dk. 50) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Anıl Karaer, Abdullahi Shehu, Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Ufuk Budak, Okan Derici (Altınordu) - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tayfur Bingöl, Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 Altınordu: 0 - Son Dakika Spor
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