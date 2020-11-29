TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor sahasında ağırladığı Altınordu'ya 2-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Ufuk, ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kaleci Ekrem önlerken, tehlikeyi defans uzaklaştırdı.
19. dakikada Bedirhan'ın rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürmesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
52. dakikada Alper'in ceza sahası dışındaki vuruşunda top kaleci Ekrem'de kaldı.
64. dakikada Oğuzhan'ın pasında topla ceza sahasında buluşan Hüsamettin'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
66. dakikada Ahmet İlhan'ın ortasında cezasında topla buluşan Oğuzhan, gelişine vurduğu şutu ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Çağdaş Altay xxx, Orkun Aktaş xxx, Mehmet Kapluhan xxx
Eskişehirspor: Ekrem xx, Furgan xx, Bedirhan xx, Onur x, Alımı xx, Bilal x, Furkan x, Mehmet xx, Mevlüt x, Hamed x (İbrahim Halil dk. 57 x), Berkayx (Talha dk. 72 x)
Yedekler: Melih, Sezgin, Kaan, Onurhan, Alperen, Tolga, Erdal, Bedirhan
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx (Yusuf Yalçın dk. 82 x), Oğulcan xx, Ahmet İlhan xxx, Burak xx (Kahraman dk. 86 ?), Alper xx (Oğuzhan Akgün dk. 62 x), Furkan Çil xx, Furkan Metin xxx, Hüsamettin Yener xx, Yusuf Can xx, Sinan xx
Yedekler: Mertcan, Kahraman, Birhan, Sam, Emre
Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu
Goller: Altınordu İlhan (dk. 19), Oğuzhan (dk. 66) (Altınordu)
Kırmızı kart: Ahmet İlhan (dk. 81) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Berkay, Ekrem (Eskişehirspor), Oğulcan, Hüsamettin (Altınordu) - ESKİŞEHİR
- Kaynak: İHA
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