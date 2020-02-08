TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka kar yağışı altında oynandı.


Maçtan dakikalar


10. dakikada sol kanattan Furgan Polat'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Erkan topu kontrol edemedi. Pozisyonun devamında Mete Kaan Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


14. dakikada misafir takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Okan'ın şutunu kaleci Ekrem çıkardı.


48. dakikada Metehan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci kornere tokatladı.


56. dakikada İbrahim Halil'in pasında topla buluşan Mete Kaan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0


67. dakikada sol çaprazda meşin yuvarlak ile buluşan Alperen'in sol ayağı ile çektiği sert şutu, kaleci kornere çeldi.


79. dakikada Mehmet Özcan'ın pasında oyuna yeri giren 17 yaşındaki Metehan, topa doğru hareketlendiği sırada ceza sahasında kaleci tarafından düşürüldü. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Meşin yuvarlağın başına geçen Mehmet Feyzi kaleciyi geçemedi ancak kaleci Erhan'ın hatalı çıkmasından dolayı tekrarlanan penaltıda Mehmet Feyzi bu sefer topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 3-0


Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Emre Malok xx, Selahattin Altay x, Hasan Hüseyin Tetik x


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Mevlüt Çelik xx, Alperen Kocabaş xx, M. Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat x (Erdal Akdari dk. 88 ?), Furkan Balaban x, Mehmet Özcan x, İbrahim Halil Öner x (Metehan Altunbaş dk. 77 x), Kıvanç Karakaş x (Tolga Yakut dk. 67 x), Mete Kaan Demir x, Cemali Sertel x


Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Hasan Ulaş Uygar, Bedirhan Altunbaş


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Altınordu: Erhan Erentürk x, Ravil Tagir x, Oğulcan Ülgün x (Berkay Samancı dk. 34 x), Kemal Rüzgar xx (Yasin Ozan dk. 46 x), Ali Yaşar xx, Hüseyin Atakan Üner xx, Metehan Mimaroğlu xx, Furkan Çil xx, Okan Derici x (Burak İnce dk. 69 x), Onur Taha Takır xx, Sinan Osmanoğlu xx


Yedekler: Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Yusuf Arslan, Hüsamettin Yener, Batuhan Kırdaroğlu,


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Mete Kaan Demir (dk. 10 ve 56), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 79 pen.) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: İbrahim Halil Öner, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Furkan Çil (Altınordu) - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:38 Kaynak: İHA
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