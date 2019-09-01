TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Ekol Göz Menemenspor: 1

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük , sahasında Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Davutoğlu'na gönderme: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz