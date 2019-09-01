TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Ekol Göz Menemenspor: 1

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Cem Özbay xx, Anıl Usta xx
Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Alparslan Erdem xx, Arif Morkaya xx (Sercan Yıldırım dk. 90 ?), Barış Başdaş xx, Dobrovoljc xx, Brahim Darri xx, Ramazan Civelek xxx, Erkan Zengin xxx (Mervan Çelik dk. 85 ?), Barış Özbek xx, Stefan Silva x (Çağrı Ortakaya dk. 70 x) Emeghara x
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Bülent Cevahir, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı, Turgut Doğan Şahin
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Ekol Göz Menemenspor: Selmani xx, Alberk Koç xx, Diakite xx, Semih Ceylan xx, Trtovac xx, Taşkın Çalış xxx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Galip Güzel xx (Tayfun Aydoğan dk. 59 x), Muhammed Ali Doğan xx, Hüseyin Çolak xxx, Sangare xx (Sikiru dk. 60 x)
Yedekler: Erhan Aslan, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe, Ali Keten, Ali Özgün
Teknik Direktör: Ramazan Kurşunlu
Goller: Ramazan Civelek (dk. 52) (Fatih Karagümrük), Taşkın Çalış (dk. 86 pen.)
Sarı kartlar: Emeghara, Arif Morkaya, Ramazan Civelek, Barış Bağdaş (Fatih Karagümrük), Muhammed Ali Doğan, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Alberk Koç (Menemenspor) - İSTANBUL