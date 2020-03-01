TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar


30. dakikada ceza sahası dışından Eslem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onur'un kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci İrfan'a çarpıp ağlarla buluştu. 1-0


48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.


58. dakikada Eslem'in pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Kağan'ın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan kornere çeldi.


89. dakikada Mustafa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbilla'nın kafa vuruşunu kaleci Alperen oyun alanı içine çeldi.


Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cem Özbay xx, Ali Tuna xx


İstanbulspor: Alperen xx, Zafer xx, Wellington xx, Etoga xx, Oğuzhan xx, Onur xx, Eslem xx, Issah xx (Melih dk. 70 xx), Cajic xx (Kağan dk. 29 xx), Ali Dere xx, İbrahim Yılmaz xx (Diouf dk. 61 xx)


Yedekler: Yusuf, Muhammed, Uygar, Egehan, Berkay, Duhan, Erdem


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Adanaspor: İrfan x, Uğurcan xx, Hakan x (Mbilla dk. 81 ?), Mehmet xx, Canberk xx (Evren dk. 67 xx), Diop xx (Mustafa dk. 87 ?), Bagayoko x, Ahmet xx, Roni x, Eze xx


Yedekler: Özer, İsa, Utku, Sinan, Celil, Umut, Özkan


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Gol: İrfan (dk. 30 k.k.) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Canberk, Diop (Adanaspor), Oğuzhan (İstanbulspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış
54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:16:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]