TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0

21.12.2020 18:05
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 yenerek, puanını 27'ye çıkardı.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 yenerek, puanını 27'ye çıkardı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada ceza sahasında topa sert vuran Burak Asan'ın şutu direğin üstünden auta çıktı.

12. dakikada Savicevic kaleciden dönen topa rövaşata denedi, top üst direkten dışarı çıktı.

25. dakikada Nadir'in ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şutu kaleci Mosquera zorlukla çeldi.

29. dakikada Burak'ın ortasını 2 hamlede kontrol eden Gökhan Alsan, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere yolladı. 1-0

57. dakikada Burak'ın pasında topla buluşan Gökhan Alsan'ın şutu 6 pas çizgisinin üzerinden auta çıktı.

80. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Gyasi, kaleciyi geçemeyince meşin yuvarlağı filelere yollayamadı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok xx, Kemal Elmas xx, Murat Altan xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erhan Kartal xx, Kevin Boli xx, Erkam Reşmen xx, Kerem Can Akyüz x, Ferhat Çulcuoğlu xx, Vukan Savicevic xx (İlyas dk. 82 x), Guido Koçer x (Enes dk. 82 x), Gökhan Alsan xx (Buğra dk. 65 x), Burak Çalık x (Ahmethan dk. 82 ?), Nadir Çiftçi x (Gyasi dk. 50 x)

Yedekler: Furkan, Yalçın, Oğuz,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Bolusor: Mosquera x, Kerim alıcı xx, Aykut Demir x, Burak Bekaroğlu x, Muhammed Bayır x, Burak Asan x (Alican dk. 66 x), Tugay Kaçar xx, Melih Okutan xx, Marlon Silva x (Mertan dk. 84 ?), Gökhan Sazdağı x (Mihajlovic dk. 81 x), Poepon x (Hamza dk. 66 x)

Yedekler: Ömer, Oğuzhan, Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Ali Keten, Fatih

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gol: Gökhan (dk. 29.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Boli, Savicevic, Kerem (Samsunspor), Melih (Boluspor) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0

Futbol Federasyonu, Gökhan Alsan, Samsunspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 0 - Son Dakika Spor


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