TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3

20. dakikada Tuzlaspor'un baskı sonucu kazandığı topta pası alan Thuram'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

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