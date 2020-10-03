TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Özer'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Burak Altıparmak'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen İsmail Çokçalış'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Haydar'ın müdahalesine meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

11. dakikada sağ kanattan Recep'in ortasında topla buluşan Burak Kapacak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

20. dakikada Tuzlaspor'un baskı sonucu kazandığı topta pası alan Thuram'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

49. dakikada Gökcan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıda topun başına geçen Erdem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

67. dakikada sağ taraftan Gökcan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Özgür Can'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Turgut Doman xx, Seyfettin Ünal xx, Suat Güz xx

Tuzlaspor: Haydar x, Erdem xx, İsmail xx, Yohou xx, Ferhat xx Segbefia xx, Aykut xx (Yasin dk. 84 ?), Samet x (Ahmet dk. 16 x), Pucko x (Gökcan dk. 46 xx), Vedat x (Onat Kutay dk. 16 x) (Özgür Can Özcan dk. 59 xx), Thuram xx

Yedekler: Metin, Tarık

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bursaspor: Ataberk x, İsmail Çokçalış xx, Cüneyt xx, Aykut xx, Onur xx (Ramazan dk. 81 ?), Emirhan xx, Burak Altıparmak xx, Recep xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 70 x), Burak Kapacak xx, Özer Hurmacı x (Ozan İsmail Koç dk. 38 x), Ali Akman xx (Çağatay dk. 70 x)

Yedekler: Deniz, Furkan, Ertuğrul, Batuhan, Vefa, Tugbey

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Thuram (dk. 20), Erdem (dk. 49 pen.), Özgür Can Özcan (dk. 67) (Tuzlaspor), Burak Altıparmak (dk. 6), İsmail Çokçalış (dk. 9), Burak Kapacak (dk. 11) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Ozan İsmail Koç (dk. 74) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Onat Kutay, Erdem, Segbefia, Erdem, Ferhat (Tuzlaspor), Aykut, İsmail Çokçalış, Özer, Çağatay (Bursaspor)

-İHA-

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3

Türkiye Futbol Federasyonu, Lilian Thuram, Bursaspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3 - Son Dakika Spor

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