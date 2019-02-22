Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig

Tff 2. Lig

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, Manisaspor maçı öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, Manisaspor maçı öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

Yeşil kırmızılı beyazlı takım, pazar günü deplasmanda yapacağı Manisaspor maçı öncesinde daha öncede takımı kahvaltıda toplayan iş insanı Mehmet Caner tarafından ağırlandı. Kahvaltıya Amed Sportif Faaliyetler teknik heyeti ve futbolcular katıldı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İş insanı Mehmet Caner, bir kez daha takımımızı sabah kahvaltısında ağırladı. Takımımıza gösterdikleri ilgi için Mehmet Caner'e ve çalışanlarına teşekkür ederiz" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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