Tff 2. Lig Beyaz Grup: Kastamonuspor 1966: 1 - Yılport Samsunspor: 0

Kastamonuspor
1966, TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor
'u 1-0 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Ferhan Kentanlıoğlu xx, Cemalettin Göndoğdular xx, Hakan Betaş xx
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Mustafa Çakır
xx, Abdulaziz Solmaz
xx (Yasin Yener dk. 73 x), Erkan Taşkıran
xxx, Muhammed Haşim Çoban xxx (Abdurrahman Kuyucu dk. 80 ?), Şaban Özel
xx, Soner Dikmen
xx, Kemal Tokak
xx, Bulut Kaya xxx, Artun Akçakın
xxx (Sinan Akaydın dk. 85 ?), Bahri Can Avcı
xxx.
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın
xx, Savaş Yılmaz
xx (Oner Eriş dk. 70 x), Oğuz Gürbulak
xxx, İlyas Kubilay Yavuz
xx (Yılmaz Özeren dk. 60 x), Abdulkadir Özgen
xx, Erhan Şentürk
xx (Samet Asatekin dk. 56 x), Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Canberk Dilaver
xxx, Enes İslam İlkin
xx, Bahattin Köse
xxx
Gol: Muhammed Haşim Çoban (dk. 46) (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: Mustafa Çakır, Erkan Taşkıran, Muhammed Haşim Çoban, Bulut Kaya (Kastamonuspor 1966), Canbert Dilaver, Oğuz Gürbulak, Cenk Kaplan (Yılport Samsunspor) - KASTAMONU