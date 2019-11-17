TFF 2. Lig: Elazığspor: 2 - Sivas Belediyespor: 1

Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Ozan Bileyci, Barkın Güdü, Samet Özkul
Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Ömer Yıldız (Cihan dk. 77 ), Serdar Özbayraktar (Fırat Sefa dk. 46 ), Cengizhan Akgün, Selim Enes Özeren (İzzet dk. 46 ), Hebat Alan, Murathan Özen
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın (Mustafa dk. 86 ?), Gencay Erten, Burak Asan (Osman dk. 69 ), Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Şevki Çınar (Mehmet Fatih dk. 56 ), Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak
Goller: İzzet (dk. 51) (Elazığspor), (Fırat Sefa dk. 63) (Elazığspor), Ömer Faruk (dk. 10 pen.) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Yiğitcan, Murat Ceylan, İzzet, Fırat Sefa (Elazığspor)