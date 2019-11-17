Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Elazığspor: 2 - Sivas Belediyespor: 1
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Elazığspor: 2 - Sivas Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Elazığspor: 2 - Sivas Belediyespor: 1

6 saat önce

Stat: Gençlik MerkeziHakemler: Ozan Bileyci, Barkın Güdü, Samet ÖzkulElazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Ömer Yıldız (Cihan dk. 77 ), Serdar Özbayraktar (Fırat Sefa dk. 46 ), Cengizhan Akgün, Selim Enes Özeren (İzzet dk.

TFF 2. Lig: Elazığspor: 2 - Sivas Belediyespor: 1, System.String[]

Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Ozan Bileyci, Barkın Güdü, Samet Özkul


Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Ömer Yıldız (Cihan dk. 77 ), Serdar Özbayraktar (Fırat Sefa dk. 46 ), Cengizhan Akgün, Selim Enes Özeren (İzzet dk. 46 ), Hebat Alan, Murathan Özen


Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın (Mustafa dk. 86 ?), Gencay Erten, Burak Asan (Osman dk. 69 ), Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Şevki Çınar (Mehmet Fatih dk. 56 ), Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak


Goller: İzzet (dk. 51) (Elazığspor), (Fırat Sefa dk. 63) (Elazığspor), Ömer Faruk (dk. 10 pen.) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Yiğitcan, Murat Ceylan, İzzet, Fırat Sefa (Elazığspor)

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:03 
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