TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - İnegölspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - İnegölspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - İnegölspor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'la 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - İnegölspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'la 0-0 berabere kaldı.


Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Kerem Candaş xx, Yakup Keçeci xx


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Hasan Kaşıkara x (Batuhan Aygün dk. 13 xx), Tekin Adar xx (Raif Gündoğdu dk. 77 xx), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx, Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx


İnegölspor: Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş xx, Cengiz Ötkün xx, Cumhur Yılmaztürk xx, Ahmet Hakan Şahin xx (Raif Demir dk. 71 xx), Tayfun Pektürk xx (Niyazi Batuhan Salman dk. 58 xx), Ömer Faruk Çalışkan xx, Hacı Mustafa Karabulut xx, Uğur Daşdemir xx (Selimcan Temel dk. 23 xx), Abdullah Balıkuv xx, Bilal Özdemir xx


Sarı Kartlar: Batuhan Aygün, Mert Çakar, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Hacı Mustafa Karabulut, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk (İnegölspor) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Murat Kayalı, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
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