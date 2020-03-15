TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - İnegölspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Kerem Candaş xx, Yakup Keçeci xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Hasan Kaşıkara x (Batuhan Aygün dk. 13 xx), Tekin Adar xx (Raif Gündoğdu dk. 77 xx), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx, Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx
İnegölspor: Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş xx, Cengiz Ötkün xx, Cumhur Yılmaztürk xx, Ahmet Hakan Şahin xx (Raif Demir dk. 71 xx), Tayfun Pektürk xx (Niyazi Batuhan Salman dk. 58 xx), Ömer Faruk Çalışkan xx, Hacı Mustafa Karabulut xx, Uğur Daşdemir xx (Selimcan Temel dk. 23 xx), Abdullah Balıkuv xx, Bilal Özdemir xx
Sarı Kartlar: Batuhan Aygün, Mert Çakar, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Hacı Mustafa Karabulut, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk (İnegölspor) - GÜMÜŞHANE