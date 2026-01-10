TFF 2. Lig İkinci Hafta Mücadeleleri Başladı - Son Dakika
Spor

TFF 2. Lig İkinci Hafta Mücadeleleri Başladı

10.01.2026 17:20
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta haftanın maçları oynandı, skorlu sonuçlar belirlendi.

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta 4, Beyaz Grup'ta ise 20. hafta 2 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Aliağa Futbol: 2-0

Fethiyespor-Ankara Demirspor: 0-1

Güzide Gebzespor-Somaspor: 0-1

Isbaş Isparta 32-Adanaspor: 7-0

Beyaz Grup:

İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor: 2-2

Kaynak: AA

