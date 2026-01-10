TFF 2. Lig İkinci Hafta Mücadeleleri Başladı

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta 4, Beyaz Grup'ta ise 20. hafta 2 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Aliağa Futbol: 2-0
Fethiyespor-Ankara Demirspor: 0-1
Güzide Gebzespor-Somaspor: 0-1
Isbaş Isparta 32-Adanaspor: 7-0
Beyaz Grup:
İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor: 2-2
