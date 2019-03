Tff 2. Lig: İnegölspor: 5 - Manisaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, evinde ağırladığı Manisaspor'u 5-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, evinde ağırladığı Manisaspor'u 5-1 mağlup etti.



Stat: İnegöl İlçe



Hakemler: Erhan Kutlu xx, İlker Ayten xx, Barış Çiçeksoyu xx



İnegölspor: Mustafa Güngör xxx, Emirhan Aydoğan xxx (Ömer Çalışkan dk. 65 xx), Ömer Faruk Taşx xx, Enes Bayır xx, Volkan Altınsoy xxx, Taner Yalçın xx (Selimcan Temel dk. 75 xx), Serhat Mermer xx, Erdi Can Şehit xx (Çağkan Çakır dk. 25 xx), Osman Torun xx, Yasin Görkem Arslan xxx, Ahmet Şahin xxx



Manisaspor: Deniz Çörtlen xx, Berk Cambaz xx, İlkay Gül xx, Kemal Temel xx, Anıl Bozkurt xx, Bayram Büstaç xx, Fatih Uludağ xx, Ömer Buğdaycı xx, Mehmet Can Kocabaş xx, Atakan Cidam xx, Furkan Parsak xx



Goller: Erdi Can Şehit (dk. 16), Ahmet Şahin (dk. 24 ve 40), Kemal Temel (dk. 48 k.k.) Osman Torun (dk. 90 pen.) (İnegölspor), Furkan Parsak (dk. 87) (Manisaspor)



Sarı Kartlar: Ahmet Şahin, Selimcan Temel (İnegölspor), İlkay Gül (Manisaspor) - BURSA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek

Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi

Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum