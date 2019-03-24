Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: İnegölspor: 5 - Manisaspor: 1

Tff 2. Lig: İnegölspor: 5 - Manisaspor: 1

3 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, evinde ağırladığı Manisaspor'u 5-1 mağlup etti.

Tff 2. Lig: İnegölspor: 5 - Manisaspor: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, evinde ağırladığı Manisaspor'u 5-1 mağlup etti.

Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Erhan Kutlu xx, İlker Ayten xx, Barış Çiçeksoyu xx

İnegölspor: Mustafa Güngör xxx, Emirhan Aydoğan xxx (Ömer Çalışkan dk. 65 xx), Ömer Faruk Taşx xx, Enes Bayır xx, Volkan Altınsoy xxx, Taner Yalçın xx (Selimcan Temel dk. 75 xx), Serhat Mermer xx, Erdi Can Şehit xx (Çağkan Çakır dk. 25 xx), Osman Torun xx, Yasin Görkem Arslan xxx, Ahmet Şahin xxx

Manisaspor: Deniz Çörtlen xx, Berk Cambaz xx, İlkay Gül xx, Kemal Temel xx, Anıl Bozkurt xx, Bayram Büstaç xx, Fatih Uludağ xx, Ömer Buğdaycı xx, Mehmet Can Kocabaş xx, Atakan Cidam xx, Furkan Parsak xx

Goller: Erdi Can Şehit (dk. 16), Ahmet Şahin (dk. 24 ve 40), Kemal Temel (dk. 48 k.k.) Osman Torun (dk. 90 pen.) (İnegölspor), Furkan Parsak (dk. 87) (Manisaspor)

Sarı Kartlar: Ahmet Şahin, Selimcan Temel (İnegölspor), İlkay Gül (Manisaspor) - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:38 Kaynak: İHA

Spor
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