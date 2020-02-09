TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.


Stat: 12 Şubat


Hakemler: İlkay Güney xx, İsmet Keklik xx, Muzaffer Satıcı xx


Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Gökhan xx, Fatih Çiplak xx, Rıdvan xx, Hüseyin Cihan xx, Fatih Kamacı xx, Recep xx (Bayram dk. 90 ?), Muhammet xx, Hakkı xx (Caner dk. 78 x), Haluk xxx (Hüseyin dk. 87 ?), Nuri Melih Mursal xx


Van Spor Futbol Kulübü: Salih xx, Şerif x (Tunç dk. 71 x), Barış Gök xx (Samet dk. 56 x), Cenk xx, Nuri Terliksiz xx, Oktay xx, Barış Sağır xx, Serdar xx, Mehmet Sıddık xx, Enes xx (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 82 ?), Batuhan xx


Gol: Haluk (dk. 73) (Kahramanmaraşspor),


Sarı kartlar: Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Mehmet Sıddık, Serdar, Tunç (Van Spor Futbol Kulübü) - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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