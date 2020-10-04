TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Elazığspor: 3

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Cihan Ataş xx, Mücahit Adem Çeleibi xx, Çağrı Yıldırım xx

Kardemir Karabükspor: Halit Tokur x, Sezer Gündüz x, Emre Eser x (Muhammet Emin dk. 86 ?), Toykan Topuz x, Melih Berat Arslan x, Ömer Faruk Yaylacı x Nazmican Başkara x (Yasin Tabak dk.46 x), Ömer Çelik xx (Ahmet Karataş dk. 56 x), Tuğrul Yavaşçı x, Ömer Faruk Yılmaz x, Berk Kervankıran x (Cihan dk. 55 x)

Elazığspor : Ahmet xx, Onur xx, Ömer Faruk Aldemir xx, Murat Ceylan xx (Selim Enes dk. 83 ?), Kadir xx, Muhammed xx (Fırat Sefa x), Ömer Yıldız xx (Eren dk. 72 xx), Cengizhan Akgün xxx (Cihan dk. 90 ?), Hebat xx, Tufan xx, Kadir xx

Goller : Melih Berat (dk. 63) (Karabükspor) Cengizhan (dk.9, 51), Muhammed (dk.38) (Elazığspor)

Sarı Kartlar : Toykan, Ömer Yaylacı, Yasin (Karabükspor), Hebat, Tufan, Selim Enes (Elazığspor) - KARABÜK