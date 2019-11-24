Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Manisa FK: 3-Amed Sportif Faaliyetler: 0
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Manisa FK: 3-Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Manisa FK: 3-Amed Sportif Faaliyetler: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini devam ettiren Manisa Futbol Kulübü, ligin 14. haftasında kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek puanını 40'a çıkardı ve en yakın rakibiyle arasındaki 6 puan farkı korudu.

TFF 2. Lig: Manisa FK: 3-Amed Sportif Faaliyetler: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini devam ettiren Manisa Futbol Kulübü, ligin 14. haftasında kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek puanını 40'a çıkardı ve en yakın rakibiyle arasındaki 6 puan farkı korudu.


Stat: Manisa Mümin Özkasap


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hakan Yoldaş xx, Ferdi Karadonuk xx


Manisa Futbol Kulübü: Ömer xxx, Mustafa xx, Zafer xxx, Erhan xxx, Nizamettin xxx (Dk. 86 Onur?), Ferhat xx, Mehmet xx, Dilaver xxx (Dk. 67 Çağrı xx), Oğuz xxx, Zahit xxx (Dk. 79 Sinan x), Serdar xxx.


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz x, Hasan xx, Azad x, Yüksel xx, Muhlis x (Dk. 88 Yusuf?), Onur x, Bulut x, Hüseyin x (Dk. 88 Ramazan?), Mansur x (Dk. 77 Erkut x), Bünyamin xx, Furkan x


Goller: Dk. 3 Dilaver, Dk. 64 Serdar, Dk. 90+2 Sinan (Manisa FK)


Sarı Kartlar: Erhan, Serdar, Oğuz (Manisa FK), Mansur, Yüksel, Bünyamin, Hüseyin (Amed) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı! Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 23:37:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Manisa FK: 3-Amed Sportif Faaliyetler: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]