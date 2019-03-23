Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Halide Edip Adıvar Sk: 1 - Fatsa Belediyespor: 2

Tff 3. Lig: Halide Edip Adıvar Sk: 1 - Fatsa Belediyespor: 2

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup 28. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvar SK evinde Fatsa Belediyespor'u ağırladı.

Tff 3. Lig: Halide Edip Adıvar Sk: 1 - Fatsa Belediyespor: 2, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup 28. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvar SK evinde Fatsa Belediyespor'u ağırladı. Müsabaka Fatsa Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Tepecik Şenol Güneş

Halide Edip Adıvar SK: Ethem xx, Fatih xx, Furkan xx, Yener xx, Gökhan xx, Necati xx, Hüseyin xx (Halil dk. 78 x), Batuhan xx (Bartu dk. 62 x), Muhammed xx (Emre dk. 74 x), Barış xx, Fevzi xxx

Yedekler: Yusuf, Hakan, Erdem, Habib

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Osman xxx, Yakup xx, Fatih xx, Oğuzhan xx, Ali Say xxx, Selim xx (Şefik dk. 73 x), Ali Koçak xx (Sergen dk. 88 ?), Fatih Çakır xx, Abdülkadir xx (Vedat dk. 67 x)

Yedekler: Sefa, Hüseyin, Mehmet, İsmail

Goller: Ali Say (dk. 18), Osman (dk. 59) (Fatsa Belediyespor), Fevzi (dk. 29) (Halide Edip Adıvar SK)

Sarı Kartlar: Oğuzhan, Yakup, Ali Say (Fatsa Belediyespor), Muhammedi Gökhan (Halide Edip Adıvar SK) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:07 Kaynak: İHA

Spor
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