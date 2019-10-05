Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1
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TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

12 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Mustafa Yüksel xx, Recep Korkmaz xx


Tokatspor: Cüneyt xx, Berkcan xx, Emrah xx, Abdulbaki xx, Serhat xx (Ahmet Arı dk. 46 xx), Hüseyin xx, Ahmet xx, Tahir xx, Ali xx (Eray dk. 46 xx), Ramazan xx, Erdem xx (Yunus Emre dk. 64 xx)


Yedekler: Mikail, Birkan, Umut, Mahmut


Teknik Sorumlu: Hakan Alpay


Sultanbeyli Belediyespor: Mustafa xx, Bilal xx, Uğur xx, Fatih xxx (Sertaç dk. 80 xx), Bülent xx (Erkan dk. 90 ?), Recep xx (Bünyamin dk. 70 xx), Arda xx, İlker xx, Kadir xx, Sırat xx, Muhammet xx


Yedekler: Metehan, Yusuf, Salih, Ramazan


Teknik Sorumlu: Besim Durmuş


Gol: Fatih (dk. 19) (Sultanbeyli Belediyespor)


Kırmızı kart: Abdulbaki (dk. 87) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Serhat, Emrah, Ali, Erdem, Ahmet Arı, Ahmet (Tokatspor), Bilal, Sırat, Bülent (Sultanbeyli Belediyespor) - TOKAT

Türkiye Futbol Federasyonu, Sultanbeyli, Emrah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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