TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Artvin Hopaspor: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Artvin Hopaspor: 3 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Artvin Hopaspor: 3

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'a 3-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Artvin Hopaspor: 3, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'a 3-1 mağlup oldu.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Selim Şenöz xx, Harun Pekyürek xx


Tokatspor: Mikail xx, Berkcan xx, Birkan xx, Abdulbaki xx, Serhat xx (Mahmut dk. 65 x), Ahmet xx (Yunus Emre dk. 72 x), Eray xx, Umut xx (Hüseyin dk. 46 xx), Sabrican xx, Metehan xx, Mert xx


Artvin Hopaspor: Beycan xxx, Saffet xx, Ahmet Tuna xx, Eşref Koçak xx, Arif xx, Serhan xx, Furkan xx (Uğur dk. 71 x), Hasan xxx (Alperen dk. 77 x), Eşref xx, Salim xx (Tunahan dk. 85 ?), Hakan xx


Goller: Hüseyin (dk. 64) (Tokatspor), Hasan (dk. 17, 55), Salim (dk. 61) (Artvin Hopaspor)


Sarı kartlar: Birkan, Abdulbaki, Hüseyin (Tokatspor), Hasan (Artvin Hopaspor) - TOKAT

Türkiye Futbol Federasyonu, Artvin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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