TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı - Son Dakika Spor

TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan, Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav'ı vefatının üçüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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