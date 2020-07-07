TFF ile 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği değerlendirme toplantısı yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği, bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği, bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Riva'daki toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can'ın yanı sıra 2. ve 3. Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri katıldı.Toplantıda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:16 Kaynak: DHA
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