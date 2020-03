TFF ile MEB arasında Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı -2

- TFF ile MEB arasında Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan imza törenine; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ile davetliler katıldı.

Nihat Özdemir: "Hakem Meslek Lisesi, Türk hakemliği için dönüm noktası olacak"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, protokol imza töreninde bir konuşma yaptı. Projenin Türk hakemliği için çok önemli olduğunu belirten Özdemir, "Bugün burada Türk hakemliği için dönüm noktası olacağına inandığımız çok önemli bir projenin ilk adımını atıyoruz. Futbol Federasyonu olarak, sporun tabana yayılmasında bize sürekli destek veren Milli Eğitim Bakanlığımız ile tarihi bir iş birliği protokolü imzalayacak olmamızdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli güne tanıklık etmek üzere törenimize katılım gösteren sizlere hoş geldiniz diyor, bizleri takip eden izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bize, TFF Hakem Meslek Lisesi gibi çok değerli bir projeyi hayata geçirme gururunu yaşatan Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsunlar kendileri Türk hakemliğinin önemli bir ihtiyacını gidermek üzere Hakem Meslek Lisesi açılması için çalışma başlattılar ve projemizi hızlı bir şekilde tamamlama aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Federasyonumuz arasında imzalanacak protokol sonrasında önümüzdeki eğitim döneminde Hakem Meslek Lisemizi inşallah açmış olacağız. Bakanlığımız ile bugüne kadar futbolcu yetiştirmek için iş birliği yaptık, bu kez ise lise düzeyinden itibaren hakem yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Atacağımız imzayla Riva'da bulunan Meral-Celal Aras Spor Lisesi, Hakem Meslek Lisesi'ne dönüşecek. 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte, okulumuzda hem Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı hem de hakem eğitimlerine yönelik müfredat bir arada verilecek. Böylece, lise çağından itibaren donanımlı hakem yetiştirmenin de startını vereceğiz" dedi.

"Hakemlik kadar tartışılan bir meslek yok"

Türk hakemlerinin durumu hakkında konuşan Özdemir, "Değerli konuklarımız, üzülerek söylüyorum ki, hakemlik kadar tartışılan bir meslek yok. Ne karar verirseniz verin bir taraf daima mutsuz oluyor. Hatta, bazen kararlarınızdan her iki tarafın bile şikayetçi olduğunu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hele hele ülkemizde her pozisyonun tartışıldığı ortamda hakemlik yapmak, hakem bulmak zorlaşıyor. Profesyonel ve amatör liglerde yılda 120 bin maç oynatıyoruz. Geldiğimiz noktada hakemlik büyük bir ihtiyaç ve biz de bu mesleğe artık futboldaki gibi bir altyapı kuruyoruz. Yeni projemizle, 15-16 yaşında öğrencilerimiz lisemizde hakemlik ihtisası yapacak ve böylelikle ilk defa 'okullu hakemlerimiz' olacak. Tahmin ediyorum ki, bunun dünyada örneği de yok. Hakemliğe doğuştan yetenekli gençlerimizi bulup, bu okulumuzda spor eğitimi, bilgi ve spor kültürünü aşılayarak bizleri uluslararası alanda temsil edecek iyi hakemler yetiştirmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere mesleki okulların en önemli özelliği okurken mesleğini de kazanmaktır. Öğrencilerimiz okuluna devam ederken sertifikalarını alacaklar ve bu sayede amatör maçlarda görev yapacaklar. Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz Riva'daki merkezimizin bütün imkanlarından yararlanacaklar. Birçok eğitimlerini burada yapacak, saha çalışmalarına katılacak ve etkinliklerimize dahil olacaklar. Bu projenin değeri gerçekten çok büyük... Çünkü bir hakemin yetişmesi yaklaşık 10 yılı buluyor. Mevcut sistemde hakemlerimiz 30-35 yaşında Süper Lig hakemliğine ancak adım atabiliyor. Bu çalışmayla okulumuzda verilecek eğitim sayesinde üst düzey hakemliğin yaşı da küçülecek, Süper Lig hakemlerimizin yaşı 25'e kadar inebilecek. Ayrıca bu proje gençlik devrimine imza atan Merkez Hakem Kurulumuz için de önemli bir fırsat olacak. Yeni hakem yetiştirmek için en büyük avantajımız Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması. Genç nüfusun futbola büyük ilgisi ve sevgisi var. Bunu büyük bir sinerjiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Biz futbola hizmet etmek isteyen gençlerin hayallerini gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki Hakem Meslek Lisesi yeni bir çığır açacak, Türk hakemliğine yeni bir çehre kazandıracak. En önemlisi ise, bugün yaşanan sorunların gelecek nesillerde yaşanmaması için önemli bir katkı sağlayacak. En değerli yatırım, daima insana yapılan yatırımdır. İnsana yatırım ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu nedenle eğitim ve spor diyoruz. Devletimiz bu projeyle gençlerimize büyük bir imkan sunuyor. Lütfen futbolu ve hakemliği seven gençlerimiz bu fırsatı değerlendirsin, bu imkanlardan faydalansın ve ülkemiz kazansın. İnanıyoruz ki, bu çalışmalarımızla Türk hakemliğinin standartları yükselecek, uluslararası rekabette hedeflenen başarı şansımız artacak. Bizim için yeni bir eğitim hamlesi olan bu projenin arkasında kararlılıkla duracağız ve başarılı olması için tüm çabamızı göstereceğiz. Merkez Hakem Kurulumuzun da destekleri ile birlikte yeni nesil hakemleri Türk futboluna kazandıracağız. Bu projenin gerçekleşmesi için bütün imkanlarını kullanan Değerli Bakanımız Ziya Selçuk'a böyle bir çalışmaya öncülük ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Başkan Vekilim Erdal Bahçıvan bu değerli proje için büyük çaba gösterdi, tüm süreci yürüttü. Çalışmaları ve katkıları için kendisine kendim ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve MHK Başkanımız Zekeriya Alp'e destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu ve bakanlık yetkililerimize de gösterdikleri çabalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Projenin Türk hakemliği ve Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah okulumuzdan Dünya Kupalarında, Avrupa şampiyonalarında görev alacak yeni Cüneyt Çakırlar, finaller yönetecek yeni hakemlerimiz çıkacaktır. Böylece bu proje gurur abidemiz olacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu projeyle çocuklara hakemlik eğitimi verip, yeteneği olanların hakem olarak yetiştirileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hakem Meslek Lisesi projesini hayata geçiren imzaları attı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'na TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından A Milli Takım forması takdim edildi. TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan ve MHK Başkanı Zekeriya Alp de imza töreninde yer aldı.