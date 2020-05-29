TFF'nin yabancı kontenjanı için yeni planı ortaya çıktı: 6+2

Spor Arena/ Mehmet ARSLAN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun Süper Lig'i 12 Haziran tarihinde başlatma kararıyla birlikte futbolda geleceğe yönelik hamleler şimdiden yapılmaya başladı. ve yavaş yavaş da olsa normale dönmeye başladık. Bunun sinyalini dün öğleden sonra konuştuğum bir kulüp yöneticisinden aldım... "Senin haberin vardır" diye başladı sözlerine, o yönetici. Doğrusu neden söz ettiğini bilmiyordum... "Hayrola, nedir olay?" diye karşılık verdim. "Yabancı futbolcu sayısından söz ediyorum" dedi.

TFF dün sadece tarih konuşmadı

İşte o zaman anladım; TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda sadece liglerin başlama tarihini değil, aynı zamanda gelecek sezondan itibaren uygulanacak yabancı oyuncu kontenjanı konusunda bir çalışma yapmış. Büyük bir merakla yöneticiyi konuşturmaya ve TFF'den ulaşabileceğim tüm bilgileri bulmaya çalıştım. Sonunda gelecek sezondan itibaren oluşturulması planlanan yabancı futbolcu politikasına ulaştım. Bunlar ne kadar hayata geçer bilmiyorum ama ben şimdiden size bir sıralama yapayım...

Özel bir komite kuruldu

1- TFF Yönetim Kurulu yabancı oyuncu sayısı konusunda bir çalışma yapması için komite oluşturdu.

2- Bu komite çalışmalarına devam ederken, TFF öncelikli olarak 2020-21 sezonundaki yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Yani halen 14 olan yabancı oyuncu sayısı önümüzdeki sezon 2 eksilecek ve 12'ye düşecek.

3- Bu 12 yabancı oyuncunun 8'i sahada, 2'si kulübede, 2'si de tribünde olacak. Ama bu uygulamanın 2020- 21 sezonunda mı yoksa bir sonraki sezon mu başlayacağı konusunda henüz görüş birliği yok.

4- TFF Yönetim Kurulu yabancı futbolcu sayısının kesinlikle sınırlandırılmasını istiyor. Üyeler arasında ağır basan görüş ise; 6'sı sahada, 2'si kulübede olmak üzere toplam 8 yabancı olması.

Alınacak yabancılara kriter de geliyor

Bilindiği üzere Türkiye'de bugüne kadar yabancı futbolcu konusunda hiçbir kriter uygulanmıyordu. Transfer edilen oyuncuların ne yaşı, ne de geldiği lig sorgulanıyordu. Türkiye bu anlamda Katar'dan sonra oyuncuların kariyerlerinde sondan ikinci durak oluyor ve adeta bir emekli futbolcu cennetine dönüşüyordu. ve kulüplerin paraları da çoğunlukla boşa harcanmış oluyordu. Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu bu konuda da en azından bir yaş kriter getirme kararı aldı. Bundan sonra 32 yaşını geçmiş futbolcuların transfer edilmemesi konusunda görüş birliğine varıldı. Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren TFF, kararlarını netleştirdikten sonra kamuoyuna açıklayacak.