TFF Tahkim Kurulu 57 Futbolcunun Cezasını Onadı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3 ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezasını onadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynadıkları belirlenen ve hak mahrumiyeti cezası alan futbolcuların yaptığı itirazlar Tahkim Kurulu'nca değerlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada toplam 57 futbolcu hakkında verilen cezaların onandığı duyuruldu.

Açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi kapsamında bahis eylemi nedeniyle verilen kararlarda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Hak mahrumiyeti cezaları kesinleşen futbolcuların aldıkları cezalar şu şekilde:

3 AY HAK MAHRUMİYETİ

İsmail Güner, Kaan Atakan, Kaan Ün, Kaan Yıldırım, Kerem Yaşa, Korkmazcan Dernek, Kürşat Babamoğlu, Mehmet Aydın, Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Çetin, Mehmet Kaan Gündüz, Mehmet Küçükdurmuş, Mert Efe Çölbeyi, Mert Korkmaz, Muhammed Enes Salik, Muhammed Eren Türkmen, Muhammed Halit Birçerpanlı, Muhammed Mustafa Yıldırım, Muhammed Samed Karakoç, Muhammet Furkan Kılıç, Muhammet Özkan, Murat Elkatmış, Murat Şenel, Musa Gürel, Musa Yüksel, Mustafa Aköz, Mustafa Köroğlu, Muzaffer Cem Kablan, Mücahit Aslan, Mümin Uyar, Necati Bilgiç, Nevzat Gezer, Nihat Koç, Nimet Kayaalp, Ogün Er, Oğuzhan Dertli, Tayfun Çulha, Tayfun İkiz, Tufan Kelleci, Tugay Gündem, Tunahan Demir, Tunahan Güngör, Uğurcan İkikardeş, Umut Karataş, Utku Öztürk, Vedat Böyükgül, Yasin Dülger, Yasin Yiğit Berber, Yavuz Selim Taşer, Yunus Emre Kobya, Yunus Emre Köse, Yusuf Ali Çakır, Yusuf Delen, Yusuf Mert Tunç, Ziyahan Erbaşı

9 AY HAK MAHRUMİYETİ

Mehmet Turan Karamahmut, Necmican Cebeci