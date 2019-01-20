Son Dakika Haberleri: Tgyd'de Yeni Başkan Ali Kaya

Tgyd'de Yeni Başkan Ali Kaya

28 dakika önce

Tüm Gastronomi Derneği'nin yapılan genel kurulunda Ali Kaya dernek başkanı seçildi.

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Tüm Gastronomi Derneği'nin yapılan genel kurulunda Ali Kaya dernek başkanı seçildi.

Tüm Gastronomi Derneği'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurucu Başkan Hamza Yalçın'ın görevi bırakmasından sonra gerçekleşen genel kurulda, tek liste ile gidilen seçime giden Ali Kaya tüm üyelerin onayını alarak başkan seçildi.

Turizmin kalkınmasına turizm Gastronomisi daima destek verdiğini ifade eden Kaya, dernek olarak bu konuda daha geniş çalışma alanlarında yeni projelerle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Mart ayında Fuar gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirten Kaya, "Çok yakında zamanda Federasyonlaşma konusunda çalışmalarımız olacak. Avrupa Gastronomisi sık sık bizlerden destek almakta ve projelerimiz ile yakından ilgilenmekte Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen Turizm Şuramıza destek olarak bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz sempozyumuz ülke genelinde büyük ses getireceğine inanıyorum. Tüm bu çalışmaları yeni yönetim kurulumuzun enerji ve heyecanı ile gerçekleştireceğiz" diye konuştu." dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Ali Kaya, Güncel
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