Son Dakika Haberleri: The Way Back Filmi
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The Way Back Filmi

1 saat önce

The Way Back filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Way Back filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Alkol bağımlılığıyla mücadele eden eski bir basketbolcu kendisine önerilen koçluk teklifini kabul eder. Takım kazanmaya başladığında, eski alışkanlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.


Ben Affleck’in hayat vereceği eski basketbol yıldızı, ırk olarak birbirinden farklı gençlerin bir araya geldiği, mezun olduğu lisenin basketbol takımına koçluk yaparak eski şöhretini ve sağlığını geri kazanmaya çalışır.

Yönetmen: Gavin O'Connor

Senaryo: Gavin O'Connor, Brad Ingelsby

Oyuncular: Ben Affleck, Janina Gavankar, Lukas Gage, Rachael Carpani , Hayes MacArthur, T.K. Carter, Da'Vinchi, Al Madrigal, Marlene Forte , Chris Bruno, Christine Horn, Caleb Thomas, Sal Velez Jr., Yeniffer Behrens, Christina Sergoyan, Emelia Golfieri, Jayne Taini, Kristen Kash, Jay Abdo, Will Ropp, Layla Golfieri, Chad Mountain, Edelyn Okano, Olivia Cannizzo, R.J. Asher, Jerimiyah Dunbar, Justice Alan, Josh Latzer, Shay Roundtree, Brian Nuesi

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Way Back

Yapımcı Firma: Warner Bros

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 06.03.2020


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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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