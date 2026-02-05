Thiel ve Epstein'in Ticari İlişkisi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Ekonomi

Thiel ve Epstein'in Ticari İlişkisi Ortaya Çıktı

05.02.2026 23:39
Epstein'in belgeleri, Peter Thiel'in onunla olan derin ticari ilişkisini ve yatırımlarını sergiliyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, yazılım şirketi Palantir'in kurucularından Peter Thiel'in Epstein ile sürdürdüğü ticari ilişki dikkati çekti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansıdığı dönemde bile Epstein'in bazı girişimciler ve yatırımcılar tarafından desteklendiğini gösteriyor.

Dosyalardaki belgelerde yapay zeka destekli askeri ve gözetleme teknolojileri konusunda uzmanlaşan Palantir'in kurucularından, milyarder yatırımcı Thiel'in adı da yer alıyor. 100'den fazla belgede Thiel'in 2014'ten 2019'a kadar Epstein ile iş ortaklığını sürdürdüğü görülüyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, söz konusu dönemde Epstein'in Valar Ventures üzerinden "gizli" yatırım fırsatları elde ettiği, Thiel ile Rus istihbarat bağlantılı kişiler arasında toplantılara aracılık ettiği ve eski MI6 yetkilileri tarafından "Rus organize suçlarından kaynaklanan servet" olarak değerlendirilen bir portföy oluşturduğu belgelere yansıyor.

Haberlerde, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ses kayıtları doğrultusunda Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a Palantir ile çalışma konusunu değerlendirmesini tavsiye ettiği de belirtiliyor.

Epstein ile Thiel yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuyor

Epstein 2014'te Palantir'e ilgi göstermeye başlarken aynı dönemde Thiel ile yatırım tavsiyeleri için e-posta yazışmalarına başlıyor.

Belgeler, Thiel'in Epstein tarafından "büyük arkadaşım" olarak nitelendirildiği ve ikilinin yıllar boyunca e-posta ve yüz yüze toplantılarla sürekli iletişim halinde olduğunu gösteriyor.

Bunlara göre, Epstein, Thiel'in kurduğu risk sermayesi şirketi Valar Ventures'a 40 milyon dolar yatırım yaparken, Palantir'den hisse almayı da değerlendiriyor.

Thiel ile Epstein arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çok sayıda e-postada Epstein'in Thiel'e finansal konularda tavsiyelerde bulunduğu da dikkati çekiyor. Thiel'in vergi stratejileri ve yatırım kararlarında Epstein'in görüşlerinden faydalandığı ve girişim sermayesi yatırımları konusunda fikir alışverişi yaptıkları belgelerde görülüyor.

Epstein, 12 Haziran 2014 tarihli bir yazışmada, Thiel'e vergi konularında yardımcı olmayı teklif ederek, "Bireysel vergi rejiminde bazı ayarlamalar gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullanıyor. Aynı mesajda Thiel, konuyu daha ayrıntılı görüşmek üzere Epstein ile buluşma isteğini belirtiyor.

Valar Ventures ile ilişkiler derinleşiyor

Belgeler Thiel'in Jeffrey Epstein ile olan iletişiminin derinliğini ve süresini ortaya koyarken, Epstein'in Thiel'in yatırım fonuyla ilişkisini gösteriyor.

Thiel, 15 Kasım 2014'te Epstein'e gönderdiği e-postada, Valar Ventures için 10-20 milyon dolar talep ediyor.

Aynı yıl aralık ayında Epstein'in Manhattan'daki konutunda, Valar yöneticileri Andrew McCormack ve James Fitzgerald ile bir toplantı düzenleniyor.

Toplantıda McCormack ile Fitzgerald'ın Epstein'i mikro yatırım uygulaması Stash'a yatırım yapmaya ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

İki yöneticiyle Epstein'in onlarca e-postasının yer aldığı belgelerde, McCormack ve Fitzgerald'ın Epstein ile Ağustos 2015'te telefon görüşmesi yapmak ve Kasım 2015'te evinde buluşmak üzere de yazıştığı görülüyor.

Ek yatırımın değerlendirmesi isteniyor

Epstein dosyalarında ortaya çıkan Valar Ventures'ın iç yazışmaları, Thiel ve şirketinin Epstein'i önemli bir yatırımcı olarak gördüğünü doğruluyor.

Bu kapsamda Haziran 2017'de Fitzgerald tarafından Epstein'a gönderilen e-postada "çok gizli" notuyla hassas ve özel yatırım fırsatlarının iletilmesi dikkati çekiyor.

Valar yöneticisi Kasım 2018'de Epstein'in muhasebecisine, "Jeffrey, bizimle tekrar yatırım yapmayı düşünür mü?" diye sorarak ek sermaye talep ediyor.

Epstein'in tutuklanmasından yaklaşık dört ay önce, muhasebecisi "Epstein'e hazırladığı sunum" için Valar Ventures'dan ayrıntılı portföy bilgileri talep ediyor.

Thiel'in sözcüsü New York Times'a yaptığı açıklamada, Thiel'in Epstein'ın adasına hiç gitmediğini ve bu ilişkinin Epstein'in suç geçmişiyle bir ilgisi olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
