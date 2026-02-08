THK'dan Arama Kurtarmada Yeni Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

THK'dan Arama Kurtarmada Yeni Proje

08.02.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THK, paramotor ve dronları arama kurtarma süreçlerine entegre etmek için projeler üzerinde çalışacak.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, motorlu yamaç paraşütü (paramotor) ve dronların arama kurtarma süreçlerine entegrasyonu konusunda yetkili kurumlarla proje görüşmeleri yapacaklarını bildirdi.

Yurtnaç, AA muhabirine, THK bünyesinde hem dron hem de motorlu yamaç paraşütü eğitimleri verildiğini söyledi.

Bu iki hava aracının arama kurtarma faaliyetlerinde birlikte ve tamamlayıcı şekilde değerlendirilebileceğini vurgulayan Yurtnaç, THK tarafından verilen paramotor ve dron eğitimlerinin, hava araçlarının arama kurtarma süreçlerinde ne denli etkili gözlem ve müdahale kabiliyeti sunduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti. Yurtnaç, "Uzun süre havada kalabilme, dar alanlara iniş yapabilme ve geniş görüş kabiliyetiyle arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol üstlenen motorlu yamaç paraşütü ve dron sistemlerinin afet, yangın, deprem ve arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkin kullanılabilmesi amacıyla ilgili kurumlarla proje görüşmelerine hazırlanıyoruz." dedi.

Yurtnaç, motorlu yamaç paraşütlerinin, dronlara kıyasla havada kalış süresi ve insan gözüyle yapılan gözlem sayesinde sahada daha sonuç odaklı çalışmalar yapılmasını sağladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen eğitim uçuşu sırasında denizde hareketsiz insan bedeni fark edilerek, ilgili birimlere bilgi verilmişti. Bu olay, motorlu yamaç paraşütlerinin düşük hızda uçabilme, uzun süre havada kalabilme, dar alanlara yaklaşabilme ve geniş görüş açısıyla gözlem yapabilme kabiliyetlerinin arama kurtarma faaliyetlerinde ne derece kritik olduğunu bir kez daha gösterdi."

Dar alanlarda daha etkin görev yapabiliyorlar

Motorlu yamaç paraşütü ve dron eğitimleriyle bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye ve olası afet ve acil durumlarda görev almaya hazır şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yurtnaç, şunları kaydetti:

"AFAD ve Türk Kızılay yetkilileri başta olmak üzere ilgili kurumlarla, 'havadaki göz' olarak tanımladığımız motorlu yamaç paraşütü ve dronların, arama kurtarma süreçlerine entegrasyonu konusunda proje görüşmeleri başlatacağız. Deprem, yangın ve afetlerde, helikopter ve diğer hava araçlarına nazaran motorlu yamaç paraşütleri, çok daha dar alanlarda ve çok daha etkin şekilde görev yapabilir. Bunun Türkiye'de daha yaygın ve etkin kullanılması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THK'dan Arama Kurtarmada Yeni Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:15:40. #7.11#
SON DAKİKA: THK'dan Arama Kurtarmada Yeni Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.