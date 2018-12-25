Son Dakika Haberleri: Thk'dan Okul Müdürlerine Teşekkür Plaketi

Thk'dan Okul Müdürlerine Teşekkür Plaketi

2 saat önce

Tosya'daki 17 okul müdürü, Türk Hava Kurumunun (THK) fitre ve zekat yardımı toplamasına yaptıkları katkı dolayısıyla teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

Thk'dan Okul Müdürlerine Teşekkür Plaketi, System.String[]
Tosya'daki 17 okul müdürü, Türk Hava Kurumunun (THK) fitre ve zekat yardımı toplamasına yaptıkları katkı dolayısıyla teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

THK Tosya Şubesi, kurumun fitre ve zekat toplama faaliyetine sağladıkları katkı dolayısıyla okul müdürlerinin teşekkür plaketiyle ödüllendirilmesi amacıyla Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesinde tören düzenledi.

Şube Saymanı Ferhat Bozan, törende yaptığı konuşmada, okul müdürleri vasıtasıyla öğrencilere fitre ve zekat zarfları dağıtıldığını hatırlattı.

Vatandaşların verdiği destek sayesinde THK'nın bu günlere geldiğini belirten Bozan, şunları kaydetti:

" Türk milletinin 1925 yılından beri desteğini esirgemediği Türk Hava Kurumu, ülkemiz havacılığının gelişmesi için bağış kabul etmektedir. Milletimizin desteğiyle kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesinde, geleceğimizin uçak mühendisleri, pilotları ve uzay adamları eğitim görmektedir. Üniversitemizde, bin 742 şehit ve gazi çocuklarına burs ve eğitim verilmektedir. Türk Hava Kurumuna ait hava ambulanslarımız, yurdun her köşesinde gece gündüz acil hasta, yaralı ve organ bekleyen hastalarımızı en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırmaktadır. Orman yangınlarını havadan söndürme hizmetleri vermekteyiz. Her yıl 60 bin gencimize eğitim merkezlerimizde ücretsiz havacılık eğitimi verilmektedir. Türk Hava Kurumuna verdiğiniz destekler nedeniyle sizlere ve bağışçılara teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından 17 okul müdürüne plaketleri, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve THK Tosya Şube Saymanı Ferhat Bozan tarafından verildi.

Öte yandan THK yöneticileri, Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı'yı da makamında ziyaret ederek, THK'ya verdiği destekler nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:36 Kaynak: AA

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