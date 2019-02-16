Son Dakika Haberleri: Thk'nın 94'üncü Yıl Dönümü Kutlandı

Thk'nın 94'üncü Yıl Dönümü Kutlandı

1 saat önce

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 94. Kuruluş yıldönümü Karabük kent meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Thk'nın 94'üncü Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
Türk Hava Kurumu'nun (THK) 94. Kuruluş yıldönümü Karabük kent meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

THK Karabük Şubesi tarafından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na THK'nın 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunuldu. Törende konuşan THK Karabük Şube Başkanı Cihan Saraç, Türk Hava Kurumu Kuruluşundan bu zamana kadar kendisine düstur edindiğini, milletinden aldığını milletine verme azmi ve kararlılığı ile faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Bu bağlamda orman yangınlarını söndürmek için uçak filosu

kurmuş, hasta ve organ nakli için helikopter ve uçaklarıyla en hızlı hizmeti vermeye devam etmiş, tüzüğümüzde belirtilen havacılığı Türk Gençliğinin işi yapma noktasında ücretsiz havacılık kursları düzenlemiş ve düzenlemeye devam etmektedir. Kurumumuzun 94. Kuruluş Yıl dönümümüzü kutladığımız bu günde nice 94 yıllara halkımızın desteği ile ulaşabilmek ümidiyle hepinize sevgi ve saygılarımızı sunarız" dedi.

Konuşmanın ardından tören sona erdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Türk Hava Kurumu, Karabük, Güncel
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