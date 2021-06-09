Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı

ali Gültekin:

Tamam mağduriyetler giderildi. Yavvv dıdısının dıdısı. Adam nerde adam. Evde ki 30-40 bin liralık ikinci el esyaya el koysan ne olur. Adam 35.000 (otuzbesbin) daire parası alıp gitti. Biz de bunu yaptık desinler. Peh peh peh. Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı...