Son Dakika Haberleri: Thomas Doll'un Kader Maçı Schalke 04!

Thomas Doll'un Kader Maçı Schalke 04!

10 dakika önce

SEZONUN ilk yarısı sona erdikten sonra Andre Breitenreiter'in yerine kurtarıcı olarak Hannover'in başına geçen 52 yaşındaki Doll, son derece başarısız bir grafik çizdi.

Thomas Doll'un Kader Maçı Schalke 04!, System.String[]
SEZONUN ilk yarısı sona erdikten sonra Andre Breitenreiter'in yerine kurtarıcı olarak Hannover'in başına geçen 52 yaşındaki Doll, son derece başarısız bir grafik çizdi. Doll'un görev yaptığı Hannover yedi karşılaşmada sadece bir galibiyet alırken, altı kez de rakiplerine boyun eğdi. Bu hafta ise Schalke ile oynayacak. Hannover Başkanı Martin Kind, Schalke maçının kaybedilmesi durumunda Doll'un görevinde kalıp kalmayacağı yönündeki soruya, "Schalke ile oynayacağımız maçın sonucunu beklemek zorundayız" cevabını verdi.

Başkan Kind'in bu sözleri, "Doll'un görevinin başında kalıp kalmayacağı, alınacak sonuca bağlı" yorumlarına yol açtı. Ligde 17'nci sırada yer alan Hannover, 26 maçta sadece 14 puan aldı ve ligde kalması oldukça zor görünüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:47 

Hannover, Schalke, Güncel
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