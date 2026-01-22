Thunder, Bucks'ı Yendi! - Son Dakika
Thunder, Bucks'ı Yendi!

22.01.2026 10:41
Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 40 sayısıyla Milwaukee Bucks'ı 122-102 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın attığı 40 sayıyla öne çıktığı maçta deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-102 mağlup etti.

Gilgeous-Alexander, Thunder'ı galibiyete taşırken Bucks'a karşı 40 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt kaydetti.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Bu sezon 45'inci maçında 37'nci galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.

Pistons'tan üst üste 4'üncü galibiyet

Detroit Pistons, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Jalen Duran 20 sayı ve 15 ribaunt, Daniss Jenkins ise 17 sayı kaydetti.

Pelicans'ta Saddiq Bey ise 20 sayı attı.

Kaynak: AA

