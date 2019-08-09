Son Dakika Haberleri: THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın yolcu taşıyacak
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THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın yolcu taşıyacak

25 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki resmi hesabında Kurban Bayramı ve arife gününü kapsayan 10-14 Ağustos'ta 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu ağırlayacaklarını bildirdi.

THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın yolcu taşıyacak, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki resmi hesabında Kurban Bayramı ve arife gününü kapsayan 10-14 Ağustos'ta 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu ağırlayacaklarını bildirdi.
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabında "Kurban Olayım" başlıklı ve Türk bayraklı tweetinde, 10-14 Ağustos tarihlerinde iç hatlarda yarım milyon, dış hatta 725 bin olmak üzere yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu misafir edeceklerini belirterek, bayram boyunca 170 ilave sefer konulduğunu bildirdi.
Bilal Ekşi, yolcuların havalimanlarına biraz daha erken gelinmesi uyarısında da bulundu.
Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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