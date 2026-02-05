THY'den TASSA'ya Ziyaret - Son Dakika
05.02.2026 19:06
THY İcra Komitesi Başkanı Bolat, TASSA Başkanı Atılgan'ı ve ekibini makamında ağırladı.

Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, göreve yeni seçilen Kabin Memurları Derneği (TASSA) Başkanı Zarife Banu Atılgan ve beraberindeki ekibi, makamında ağırladı.

THY İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TASSA başkanlığına yeni seçilen Zarife Banu Atılgan ve beraberindeki ekibi makamında misafir etti. Bolat ve Atılgan, havacılık sektörünün güncel dinamiklerine dair fikir alışverişinde bulunurken, üniversitelerle çeşitli işbirliği çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan THY İcra Komitesi Başkanı Bolat, "Bugün Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) Başkanı Zarife Banu Atılgan ve göreve yeni başlayan değerli yönetim ekibini misafir ettik. 1965 yılında kurulan ve bugüne dek çalışmalarını sürdüren TASSA'yı, daha güçlü ve etkin bir konuma taşımak hedefiyle yola çıkan ekip ile havacılık ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak başlıklar üzerine değerlendirme gerçekleştirdik. Bu kapsamda, kabin ekiplerimizin çalışma deneyimlerini geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler üzerinde istişarelerde bulunduk. Üniversitelerle iş birliği içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri dinlemekten ayrıca memnuniyet duydum. İnsan kaynağını güçlendiren, sektöre uzun vadeli değer üreten bu yaklaşımın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlerleyen dönemde, daha geniş bir katılımla yeniden bir araya gelmek konusunda mutabık kaldık. Nazik ziyaretleri için Zarife Banu Atılgan'a ve TASSA ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Yerel, Son Dakika

