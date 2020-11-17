Bayern Münih: 71-74

Salon: Sinan Erdem

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Saso Petek, Artem Lavrukhin

5 FAUL ALAN: Nick Weiler-Babb (Bayern Münih)

THY Euroleague'in 9'uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih'e 74-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skoreri attığı 19 sayı ile Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 4'üncü mağlubiyetini yaşarken, Bayern Münih 7'nci galibiyetini aldı.

- İstanbul