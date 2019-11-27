Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı - Son Dakika

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

7 saat önce

THY Euroleague'in 11. haftası Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'in 11. haftası Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rus ekibi Khimki Moskova'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile mücadele edecek. Hafta FC Barcelona - CSKA Moskova karşılaşması ile sona erecek.

THY Euroleague'de haftanın TSİ programı şöyle:

YARIN

20.45 Fenerbahçe Beko - Khimki Moskova

21.00 Kızılyıldız - Valencia Basket

22.00 Panathinaikos - Saski Baskonia

22.00 ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Asvel Lyon-Villeurbanne

29 KASIM CUMA

20.00 Zenit Saint Petersburg - Real Madrid

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

22.30 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano

23.00 FC Barcelona - CSKA Moskova

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması! Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]