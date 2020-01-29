THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı - Son Dakika
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THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile Anadolu Efes ise Sırbistan'da Kızılyıldız ile oynayacak.

THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile Anadolu Efes ise Sırbistan'da Kızılyıldız ile oynayacak.

THY Euroleague'de heyecan yarın ve 31 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakası Rusya derbisine sahne olacak ve Khimki Moskova, CKS Moskova'yı ağırlayacak. Bu hafta Türk takımları deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de Sırbistan'da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia ile Panathinaikos takımları arasında oynanan müsabaka ile sona erecek.

THY Euroleague'de 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Khimki Moskova - CSKA Moskova

21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas

23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg

23.15 AX Armani Exchange Milano - Bayern Münih

31 Ocak Cuma

21.00 Kızılyılız - Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket - Panathinaikos

(İHA)

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, ALBA Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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