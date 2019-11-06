Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı
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THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı

8 saat önce

THY Euroleague'de 7. hafta Zenit-Khimki Moskova karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 7. hafta Zenit- Khimki Moskova karşılaşması ile başlayacak.


THY Euroleague'in 7. haftasında heyecan yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Rus ekipleri Zenit Saint Petersburg ile Khimki Moskova mücadele edecek. Bu hafta Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecekken, Fenerbahçe de evinde Alman takımı Bayern Münih ile oynayacak. Hafta Asvel - CSKA Moskova maçı ile tamamlanacak.


THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimki Moskova


21.00 Kızılyıldız - Real Madrid


22.00 Olympiakos - Anadolu Efes


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin


22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia


8 Kasım Cuma


20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih


21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona


22.30 Panathinaikos - Valencia Basket


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Moskova, Zenit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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